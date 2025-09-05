台風15号の影響で、静岡県では所々で猛烈な雨が降り、「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表されています。静岡県で猛烈な雨台風15号の影響で、東海や関東、東北を中心に大雨となっています。静岡県では猛烈な雨が降り、「記録的短時間大雨情報」が相次いで発表されています。13時00分までの1時間に菊川牧之原で114ミリ掛川市付近で約120ミリ(レーダーの解析)牧之原市付近で約120ミリ(レーダーの解析)掛川市粟ヶ岳で112ミリ島田