北朝鮮は金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が中国戦勝節80周年軍事パレードを契機に北京を訪問したことについて「朝中親善関係の不変性と不敗性を見せた歴史的な契機」と評価した。朝鮮中央通信は5日、金委員長が前日に中国の習近平国家主席と北京人民大会堂で首脳会談を行ったとし、このように報道した。朝鮮中央通信によると、両首脳は会談で高官級交流と戦略的意思疎通を強化することについて議論し、国際・地域問題で共同