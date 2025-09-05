ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」のスペシャルカフェ「くまのプーさん」OH MY CAFEが東京、大阪に期間限定オープン！はちみつ愛にあふれる「くまのプーさん」をテーマにしたカフェメニューやグッズが展開されます☆ ディズニー「くまのプーさん」OH MY CAFE  スケジュール：東京/表参道：OH MY CAFE開催期間：2025年9月26日（金）〜10月26日（日）所在地：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ