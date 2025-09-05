秋の夜を幻想的な光が照らします。9月、長野市松代町で開催されるライトアップイベントを前に4日、報道向けの試験点灯が実施されました。七色の光でライトアップされた庭園の木々や池。試験点灯が行われたのは、今月13日からライトアップイベントが企画されている長野市松代町の真田邸です。市などが2016年から行っていて、今年で9回目。今回は6年ぶりとなるプロジェクションマッピングも企画されています。映像は、江戸時代後期の