今月1日に日本デビューした5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ））が、3日、4日の2日間にわたって、大阪城ホールで初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』（以下『GLITTER DAY』）を開催。2都市4公演のアリーナツアーを完走した。【ライブ写真】かわいすぎるっ！ソロステージでも魅力を発揮したILLIT日本デビュー直後のファン