ＳＢＣメディカルグループホールディングス＜ＳＢＣ・Ｎａｓｄａｑ＞は、ウエルスアドバイザーが５日付リポートで、皮膚科分野高成長やＭ＆Ａ（企業の合併、買収）戦略の着実な進捗などを評価した。同リポートで、ＳＢＣメディカルグループホールディングスの想定株価レンジを７−１０ドルに据え置いている。