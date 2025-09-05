アンギラのショールベイビーチImage: Shutterstock AIと小さな島の関係とは？美しいビーチが広がるイギリス領アンギラ。 柔らかな砂浜やターコイズブルーの海、そして人口わずか1万6000人。カリブの島ならではの静けさを求めて観光客が訪れる場所です。しかし、最近では、アンギラが世界中の投資家から注目を集めるようになったある理由があります。インターネットドメインを表す2文字が「.a