カタール航空は、航空券が最大10％割引となるセールを9月5日から10日まで開催する。東京/羽田・東京/成田・大阪/関西発着のアフリカ・ヨーロッパ・中東・モルディブ行きなどの片道・往復航空券が対象となり、運賃部分が最大10％割引となる。搭乗期間は9月5日から2026年1月31日まで。日本航空（JAL）の東京/羽田〜ドーハ線、名古屋発着のシャトルバスも割引が適用される。