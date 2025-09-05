今月16日から高校生を対象にした企業の採用活動が解禁されますが、石川県では7月末時点での求人倍率が、過去2番目の高い水準で推移していることが分かりました。石川労働局によりますと、来年春に卒業を予定する高校生のうち、就職を希望する生徒は7月末の時点で去年の同じ時期に比べ2.1%増の1585人となっています。一方、県内の企業からの求人は6083人と0.4%増え、その結果、求人倍率は3.84倍となりました。去年の同じ時期に比べ0