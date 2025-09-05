デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、「創作の楽しみを思い出す場」を掲げるショップ兼ブランド「TOUCH ＆ FLOW（タッチアンドフロー）」が展開するアートプロジェクト「Art Touch（アートタッチ）」から、日本画家・古田和子氏による、森の動植物を描いた作品をもとにした「アートポスター」（3サイズ、全10種類）、