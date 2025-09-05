現地９月４日に開催された北中米ワールドカップの南米予選で、世界王者アルゼンチン代表がベネズエラ代表と対戦。３−０で快勝を飾った。アルゼンチンはすでに本大会出場を決めているなか、この試合が38歳リオネル・メッシのアルゼンチン代表としての母国でのラストマッチになると現地で報じられた。本人も「特別な試合になるだろう」とゲーム前にコメントしている。そんなメッシはベネズエラ戦に先発。スコアレスの39分に敵