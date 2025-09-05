2026年北中米ワールドカップの南米予選。現地９月４日に第17節の５試合が各地で行なわれた。本大会にストレートインできるのは上位６か国。すでにアルゼンチン、ブラジル、エクアドルが出場権を手にしているなかで、残る３枠をウルグアイ、コロンビア、パラグアイが埋める結果となった。ウルグアイはホームでペルーと対戦。ロドリゴ・アギーレ、デ・アラスカエタ、フェデリコ・ビニャスの得点で３−０の完勝を収め、５大会連