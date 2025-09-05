イトーヨーカ堂は、東京都葛飾区に「ヨークフーズ MARK IS 葛飾かなまち店」を9月3日にグランドオープンした。同店舗はJRおよび京成「金町駅」から徒歩圏内に位置し、1976年の開店以来49年間にわたり地域の人々に親しまれてきた「イトーヨーカドー金町店」の想いを受け継ぎ、約3年の期間を経て再オープンする運びとなった。子育て世代からシニア層まで幅広い消費者の暮らしを支える“地域密着型の食品スーパー”として新たに生まれ