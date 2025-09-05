「紗々ミルクレープ」銀座コージーコーナーは、ロッテと共同開発した「紗々ミルクレープ」を、9月5日〜12月4日頃の期間限定で全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。ロッテ「紗々」と銀座コージーコーナー「ミルクレープ」がコラボレーションした「紗々ミルクレープ」は、2021年9月に初登場して以来、好評を得て、こ