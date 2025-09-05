グローバルライフスタイルブランド・CASETiFY（ケースティファイ）の新店舗が、9月12日（金）、東京・高輪にお目見え。「CASETiFY STUDiO ニュウマン高輪」では、お馴染みのスマホケースやテックアクセサリーの他に、トラベルラインも展開されます。スマホストラップなどを好きなチャームでアレンジできる、『カスタムチャームバー』も初登場。新しい体験が楽しめる店舗へ、早速遊びにいってみませんか？国内最大級！「CASETiFY ST