俳優でタレントのMEGUMI（43）が、3日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。「気にしいな女の生態SP」と題した回で、映画館での“気にしすぎる”行動について明かし、スタジオを盛り上げた。【写真多数あり】「セクシーで素敵」「すごい妖艶」「女神マーメイド降臨」…美しすぎる43歳・MEGUMI、“宮古島バカンス”の様子映画を鑑賞中、「今ならポップコーンを食べてもいいだろう」と思った