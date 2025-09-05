北海道・釧路警察署は2025年9月4日、SNS型ロマンス詐欺の被害を防いだとして、北海道銀行釧路西港支店の鈴木太啓憲支店長(42)と高橋さやか主任(32)に感謝状を送りました。2人が被害を防いだ釧路市内の女性(60代)は7月24日午前10時半ごろ、銀行の窓口で「銀行のアプリのダウンロード方法がわからない」と相談。応対した高橋さんが理由を聞くと女性は「渡航費用を送金するため」「送金先は親族ではない」と返答したため不審に