五島市で事業が進んでいる洋上風力発電の建設工事で、最後の8号機の風車が設置されました。 五島市の崎山沖に設置されたのは、洋上風力発電で使用される「浮体式」の風車の8号機です。 戸田建設などが出資する合同会社「五島フローティングウィンドファーム」が進めている事業で 2021年から始まり、8基の総出力は16.8メガワット。 一般家庭 1万4400世帯分の消費電力をカバーできるようになります