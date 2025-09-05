気象庁は５日午後１時すぎ、静岡県で短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生したと発表した。静岡地方気象台は対象を西部と中部としていたが、午後２時前に中部と東部、さらに同２時４７分には伊豆にも発表した。さらに、気象庁は神奈川県でも線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとして午後３時２７分、静岡県に続いて「顕著な大雨に関する気象情報」を発表した。土砂災害や洪水に厳重な警戒を呼びか