JR東海によりますと、東海道新幹線は、台風15号による大雨の影響で、雨量計が規制値に達したため、静岡―浜松駅の間の上下線で運転を見合わせ、これにより、見合わせの区間が広がっていて、午後1時時点で、下りは新横浜―豊橋駅の間で、上りは岐阜羽島―熱海駅の間で、運転を見合わせています。運転の再開の見込みはたっていません。午前10時半ごろには、豊橋―三河安城駅の間でも大雨の影響で、一時、運転を見合わせていました。