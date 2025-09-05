Ä¶¹â½ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥éー±Ç²è¡ØFALL¡¿¥Õ¥©ー¥ë¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡ØFALL 2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¼çÍ×¥­¥ã¥¹¥È3Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢É×¤òË´¤¯¤·¤¿¥Ù¥Ã¥­ー¤ÈÈà½÷¤Î¿ÆÍ§¥Ï¥ó¥¿ー¤¬ÃÏ¾å600¥áー¥È¥ë¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Æ¥ì¥ÓÅã¤Ë¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤ÆÀ¸´Ô¤·¤è¤¦¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£ÌÜ¤ââÁ¤à¤è¤¦¤Ê¹â½ê¤Ç¤Î¥Ò¥ä