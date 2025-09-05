大相撲秋場所（１４日初日）を控えた５日、東京・両国国技館で横綱審議委員会（横審）による稽古総見が行われた。横綱初優勝を目指す大の里（２５＝二所ノ関）は横綱豊昇龍（２６＝立浪）、大関琴桜（２７＝佐渡ヶ嶽）との申し合いに臨み、１１番取って３勝８敗。豊昇龍の切り返しに引っくり返される場面もあった。稽古後の大の里は「全然ダメです。全てにおいて良くなかった。しっかり初日に間に合うようにしたい」と猛省。