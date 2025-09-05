【モデルプレス＝2025/09/05】9月1日に日本デビューした5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が9月3日・4日の2日間、大阪・大阪城ホールで初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」（以下「GLITTER DAY」）を開催。8月に開催された神奈川・ぴあアリーナMM公演に続き、2都市4公演のアリーナツアーを成功裏に終了した。【写真】ILLIT、美脚際立つミニ丈衣装で初大阪単独公演◆ILLIT、初のファンコンサート大阪