【モデルプレス＝2025/09/05】女優・モデルの三吉彩花が4日、自身のInstagramを更新。へそピアスを披露したCalvin Kleinのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】三吉彩花、かっこよすぎるへそピ見せコーデ◆三吉彩花、Calvin Kleinコーデでへそピ披露三吉は「Calvin Klein- My bestieeee in Harajuku」と原宿での撮影を報告。黒のクロップトップにデニムジャケットを合わせたCalvin Kleinのコーディネートで、へそピ