【モデルプレス＝2025/09/05】日向坂46の富田鈴花が4日、自身のInstagramを更新。イタリアのローマを訪れた際のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】元日向坂46富田鈴花、二の腕スラリのノースリ姿◆富田鈴花、ローマでのプライベートショットを公開富田は「in Roma」とつづり、ローマの観光名所であるコロッセオやスペイン広場で撮影した写真を公開。ノースリーブのトップスにパンツを合わせた私服姿を披露