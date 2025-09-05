新「マツダ3」登場マツダの北米法人は2025年8月19日、中核モデル「マツダ3」の2026年モデルを発表しました。マツダ3は、2003年に「アクセラ」の名でデビューした世界戦略車です。それまで9代続いた「ファミリア」（1963年〜2003年）に代わるコンパクトモデルとして登場しました。【画像】超カッコイイ！ マツダ「新マツダ3」を画像で見る（60枚）現行モデルは2019年に登場。初代アクセラから数えて4代目あたり、2つのボディ