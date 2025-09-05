世の中にはお酒が苦手な人も数多くいます。気になる女性を飲みに誘ったとき、相手が下戸だったら、どんな対応を取るのが望ましいでしょうか？そこで今回は、10代から30代の独身女性220名に聞いたアンケートを参考に「『飲めない女性』と居酒屋デートをするときの正しいお作法」をご紹介します。【１】最初からソフトドリンクのページを開いてメニューを渡す「紳士的でうれしい」（20代女性）など、下戸の女性に余計な気を使わせ