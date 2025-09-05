油断しているうちに2025年も9月である。前回から3年弱の月日が流れたが、筆者と2CVを取り巻く状況に大きな変化はない。愛車2CVは走行距離14万キロを超えたものの年間2,000kmも走っていない。皆さんが期待している故障ネタもオルタネーター交換くらいで、高速で突然失速したり幌が吹き飛んだりというようなアクロバッティングな話題はなかった。最後に書いた「2CVキャンプ」は、今も春と秋の年2回開催されている。場所こそ埼玉県の