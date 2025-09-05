人生100年時代のちょうど半分を過ぎた50代は、キャリアの終盤戦に入り、プライベートでも子育てがひと段落するなど、これまでの頑張りが実り、ようやくひと息つける時期。しかし、「体力が落ち、やる気が出ない」「役職定年になり、いままでの居場所を失う」などネガティブな変化も多く、将来への不安が増大しやすい年代でもあります。本記事では、竹本和広氏の著書『自分らしく生きる定年後の仕事50代の働き方は「複業」で変わ