会談前に、パナマのムリノ大統領（左）と握手する石破首相＝5日午前、首相官邸石破茂首相は5日、中米パナマのムリノ大統領と官邸で会談した。太平洋と大西洋を結ぶ要衝のパナマ運河の機能向上に向け、協力推進を確認した。法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序を実現する重要性も共有した。共同記者発表で首相は「世界の海洋が法の支配の下、自由で開かれたものであり続けるように共に取り組む決意だ」と表明。ムリノ氏は、