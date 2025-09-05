台風１５号に伴う雨の影響か。滋賀県大津市の市道で、法面が約５０メートルにわたって崩落しました。現地では復旧作業が行われています。５日午前８時前、大津市若葉台の住民から「崖が崩れている」と消防に通報がありました。消防や大津市によりますと、崩れたのは、法面に高さ３．５〜４メートルほど積み上げられたブロックで、幅約５０メートルにわたって崩落したということです。けが人はいないということです。大津市では深夜