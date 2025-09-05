格闘技イベント「RIZIN」は5日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」（11月3日、GLION ARENA KOBE）の記者会見を実施。“IQレスラー”桜庭和志（56）の長男である桜庭大世（26＝サクラバファミリア）が、再起戦で“アマチュアボクシング6冠”宇佐美正パトリック(25＝クレイス)と対戦することが決定した。会見に出席した大世は「前回の試合で負けを知って、僕の周りにいる大先輩から“まだ始まってないよ”みたいなことを言われたの