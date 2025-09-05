気象台は、午後1時12分に、大雨警報（土砂災害）を水戸市、那珂市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・水戸市、那珂市に発表 5日13:12時点北部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。茨城県では、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■水戸市□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量