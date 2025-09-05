気象庁は、5日午後1時9分に「記録的短時間大雨情報」を静岡県へ発表しました。午後1時までの1時間に、掛川市付近で約１２０ミリ、牧之原市付近で約１２０ミリ、掛川市粟ヶ岳で１１２ミリ、島田市付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼5日午後1時までの1時間雨量・掛川市付近約120ミリ・牧之原市付近約120ミリ・掛川市粟ヶ岳112ミリ・