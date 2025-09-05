メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は台風15号の影響で雨のピークの時間帯に入っています。5日の昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生する可能性があります。 名古屋では午前0時ごろに一時的に雨が強く降りました。 岐阜市でも午前6時ごろに激しい雨が降りました。 午前10時までの24時間に降った雨の量は、名古屋で90mm、岐阜県の下呂市金山で200.5mm、三重県の尾鷲で222mmとなっています。 三重県四日市市では