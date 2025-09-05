東海地方は、今日5日(金)は、広い範囲で激しい雨になっていますが、発達した雨雲は次第に東へ移動しています。これまでの大雨で、災害の危険度が高まっている地域があります。引き続き、最新の気象情報や道路状況、周囲の状況変化に注意してください。台風接近前からすでに大雨東海地方は、昨夜(4日)から台風の中心より東側の活発な雨雲がかかり、広い範囲で大雨となっています。今日5日午前11時までの24時間降水量は、三重県南部