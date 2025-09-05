5日未明、台風15号が高知県に上陸し、県内にはきょう夕方に再接近するとみられています。また、5日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。台風15号は、5日午前1時ごろに高知県に上陸し午前11時時点で三重県尾鷲市付近を、1時間におよそ45キロの速さで東北東へ進んでいます。県内では西部、伊豆で大雨警報、東部で洪水警報が発表されています。（県中部に大雨警報、富士山南西に大雨・洪水警報、遠州北に大雨警報発表…