秋田朝日放送 県内は前線や暖かく湿った空気の影響で、今夜遅くにかけて大雨となるところがある見込みです。 予想される１時間降水量は多い所で、沿岸・内陸ともに３０ｍｍで、あす午前６時までに予想される２４時間降水量は沿岸・内陸ともに６０ｍｍとなっています。県内はこれまでに降った雨で地盤の緩んでいるところがあり、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。今夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の