JR東日本によりますと、現在、青梅線が大雨の影響で青梅駅から奥多摩駅間の上下線で運転を見合わせています。また、中央本線の高尾駅から甲府駅間の上下線と、中央線快速列車の上り線の一部の列車で、遅れが出ているということです。JR東日本によりますと、今後の雨の影響により、他の路線でも遅れや運休が出る可能性があるとしています。