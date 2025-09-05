気象庁は、5日午後1時5分に「記録的短時間大雨情報」を静岡県へ発表しました。午後1時までの1時間に、菊川牧之原で１１４ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼5日午後1時までの1時間雨量・菊川牧之原114ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難について＞特に崖や川の近くなど危