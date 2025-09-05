気象台は、午後1時4分に、大雨警報（土砂災害）を朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、三芳町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、三芳町に発表 5日13:04時点南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害に、5日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■さいたま市□大雨警報・土砂災害・浸水5日夕方にかけて