タレントの秋元真夏さんが自身のインスタグラムを更新。自身の32歳の誕生日を、レギュラー出演する番組「よるのブランチ」のスタッフから祝福されたことを報告しました。【写真を見る】【秋元真夏】 32歳誕生日を番組スタッフが豪華ケーキでサプライズ祝福「だいすきですーー！！」カラフルなスタジオセットを背景に、笑顔でピースサインをしながら誕生日ケーキを持つ秋元さんは、「よるのブランチチームのみなさんにお誕生日お祝