気象台は、午後1時2分に、洪水警報を笠間市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】茨城県・笠間市に発表 5日13:02時点北部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。茨城県では、5日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■笠間市□大雨警報・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水5日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪