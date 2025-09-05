自転車の取締りが来年4月から厳しくなるのを前に、警察庁がルールブックを公表しました。知らずにやっていた行為も反則金の対象となるかも知れません。【画像で見る】自転車は原則車道を！歩道を通行できるケースを確認自転車の交通違反が厳罰化へ反則金で「ディズニー行ける」街中でよく見かける、自転車の“ヒヤッとする”乗り方。その取り締まりがぐっと厳しくなります。2026年4月から導入される、自転車の交通違反への「青