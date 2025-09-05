気象台は、午後0時56分に、大雨警報（土砂災害）を熱海市、富士市に発表しました。また洪水警報を焼津市、下田市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を焼津市、藤枝市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・熱海市、富士市に発表 5日12:56時点静岡県では、5日夕方まで土砂災害に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。中部、西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（