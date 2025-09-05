東京・新宿署で9月4日、無職の男が逮捕された。男はコンセプトカフェで、シャンパン7本と現金約12万円を窃盗。防犯カメラには店に侵入し、棚から酒を持ち出す一部始終が映されていた。男は「金が必要だった」と容疑を認めているが、警視庁は他の窃盗事件との関連も調べている。防犯カメラを“チラリ”窃盗犯が店に侵入東京・新宿署で4日午前9時過ぎに撮影されたのは、周囲とあいさつを交わしながら出てきた男の姿だ。男は無職の山