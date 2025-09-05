5日午後、静岡県に「線状降水帯」が発生し、非常に激しい雨が降り続いています。厳重に警戒するとともに身の安全を確保してください。台風15号の影響で午後1時7分頃、静岡県で線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。気象庁は命に危険がおよぶ土砂災害や洪水が発生する危険度が急激に高まっているとして地元の市町村が出している避難情報を確認し直ちに身の安全を確保するよう呼びかけています。また、