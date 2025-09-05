妊娠するとつらいつわりを経験したり、日に日に大きくなるお腹を抱えて生活をしたりと、なにかと苦労が絶えないもの。それなのに夫が父親の自覚がない様子だとイラッとしてしまうでしょう。今回は、父親になる自覚がない夫が保健師さんに怒られた話をご紹介いたします。「四六時中、ずっとその状態ですよ？」「夫は、私が妊婦だというのに家事を協力してくれなかったり、独身気分で飲み歩いたりと、どうも父親になる自覚がないよう