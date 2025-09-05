アドビ株式会社は、動画編集ツール「Adobe Premiere」のiPhone版を9月末に公開すると発表した。Apple App Storeで予約を受け付けている。なお、Android版は現在開発中という。 デスクトップ向けの動画編集ソフトウェアとして広く知られるAdobe Premiereを、モバイル版アプリとして再設計。シンプルなデザインにより直感的な操作を可能とし、“プロ品質の動画”をスマートフォンで簡単に制作できるとしている。