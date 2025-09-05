学び続けることと健康への早期投資が人生の豊かさにつながる（田村氏＜右＞の写真は本人提供、窪田氏の写真は撮影：梅谷 秀司）元参議院議員であり、ベストセラーになった書籍『頭に来てもアホとは戦うな！』の著者でもある田村耕太郎氏。現在は家族とシンガポールに移住し、シンガポール国立大学の教授として日本のビジネスリーダーに向けて東南アジアの地政学を教えている。一方、日本をはじめとしたアジアで増加している近視問